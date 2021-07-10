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Кадр из видео

«Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится».

Слабые партии – нарушение естественных прав граждан страны

«Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах».

«Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.



Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности».

Что должен говорить президент

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко продолжает делать ошибки «Толку от призывов не вмешиваться в политику ноль, так как люди сами выбирают, чем им заниматься...»

Президент посоветовал творческим людям заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику:Это довольно спорное заявление, так какуже давно доказал своему миру, что актеры могут быть президентами, причем, неплохими. Да ипродемонстрировал, что актеры могут становиться президентами, хотя в данном случае, на мой взгляд, это он сделал зря.В любом случае толку от призывов не вмешиваться в политику ноль, так как люди сами выбирают, чем им заниматься, это их право, гарантированное Конституцией. Это не решение проблемы, которая в Беларуси состоит не в том, что актеры пошли в политику, а в том, как это они сделали. Например, Рональд Рейган добился того, чтобы пойти на выборы от республиканской партии. Это обычный цивилизованный путь участия в политике: членство в партии, и использование партийных механизмов для выражения своего мнения. У консервативной партии США была своя идеология, которая существовала до Рейгана и сохранилась после него, в соответствие с которой действовал и он сам.У нас в стране такой возможности у актеров нет, так партии слишком слабы, чтобы иметь реальные шансы на победу, и вообще как-то влиять на ситуацию в РБ. Поэтому белорусские актеры выражали свои политические пристрастия по-другому, как могли, на своих рабочих местах, делая или не делая что-то там (не будем уточнять, это не так важно). Тем самым, актеры нарушили права зрителей, так как некоторые из зрителей не получили того, на что рассчитывали, или, наоборот, получили что-то, что их не устраивает. То есть, актеры, реализуя свою свободу, нарушили свободу зрителей.Система выражения протестов и участия в политической жизни, существующая в США, возникла в процессе развития цивилизации и соответствует принципам социального либерализма, часть из которых описана британским философом и политикомв книге «О свободе» (см. «Принципы настоящего либерализма»).В частности, третий принцип Милля гласит: каждый человек не должен нарушать устанавливаемые законом права (свободы) других людей. А первый принцип имеет вид: каждый человек должен согласиться с некоторым ограничением его свободы государством в силу общественного договора или неизбежности, то есть принести некоторые жертвы, исполняя определенные правила поведения по отношению к другим людям.Поэтому, желая принять участие в политическом процессе, актер должен пользоваться нормами, которые установлены для этого законом, не мешая людям получать от театра те услуги, на которые он рассчитывает.Как видим все очень просто. Именно на эти два принципа и должен был сослатьсяв беседе с актерами театра, указав на их неправильное поведение (это действительно так).Но есть и другая проблема, связанная с тем, что права и свободы актеров также нарушены, так как они не имеют возможности реализовать их в рамках существующей в Беларуси политической системы, в которой политические партии не имеют влияния в обществе.Это также нарушение принципов социального либерализма, но уже не актерами, а президентом и правительством РБ, которые не создали в стране мощную партийную систему. Эти принципы не приведены в книге Джона Милля, но они хорошо известны и есть даже в белорусской Конституции. Там имеется Статья 5:У нас партии в силу их слабости не способны выражать политическую волю граждан, из-за чего те и выходят на улицы, начинают протестовать на рабочих местах, объявляют о забастовках, и т. д.Есть в нашей Конституции и другая статья: 59. В ней сказано, чтоПрезидент Беларуси и правительство не приняли необходимых мер и не обеспечили создание политической системы, обеспечивающей права граждан страны выражать свою политическую волю, действуя в рамках Конституции.То есть, Александру Лукашенко надо не советовать актерам не лезть в политику, а организовывать цивилизованные способы реализации права актерам заниматься политикой таким образом, чтобы они не нарушали естественные права других людей. Только это позволит избежать возникновения политических кризисов типа текущего.А что касается беседы президента с актерами, то она ничего не изменила.Александр Лукашенко сказал, что в политике жестокие, бешеные законы. Но они такие только потому, что он за время своего правления не занимался этими законами и не пытался сделать их цивилизованными. Что и надо сделать сейчас, внеся соответствующие изменения в Конституцию, добавив в нее еще несколько принципов социального либерализмаИтак, чтобы исправить ситуацию и предотвратить новый политический кризис, президент Беларуси должен был говорить совсем не то, что сказал Александр Лукашенко.Президент должен был сказать, во-первых, что актеры, присоединившись к политическим действиям на рабочих местах, нарушили основной принцип Конституции (социального либерализма), который состоит в том, что свобода одного человека не должна нарушать свободу других людей.Во-вторых, он должен был сказать, что в случившемся есть и его вина, вместе с правительством: они нарушили два других принципа социального либерализма, закрепленные в статьях 5 и 59 нашей Конституции, то есть не предоставили актерам цивилизованной формы выражения своей политической воли.И, в третьих, он должен был сказать, что старается исправить ситуацию, для чего готовиться изменить Конституцию и обеспечить деятельность в стране массовых политических партий. В результате каждый актер получит возможность выражать свое мнение и протестовать в цивилизованных рамках. Это позволит им реализовать свои естественные права без нарушения прав зрителей.