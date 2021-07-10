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Жуткая авария в районе «Линии Сталина». Погибли четверо

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На молодечненской трассе Р28 в пятницу вечером произошла жуткая авария с мотоциклистом и микроавтобусом. ДТП случилось в районе «Линии Сталина», сообщает Onliner.by.

Все произошло примерно в 20:52.

Жуткая авария в районе «Линии Сталина». Погибли четверо

«Мотоциклист ехал в сторону Молодечно, немного опережая поток попутных машин. Примерно в том месте, где находится поворот на Горошки, произошло столкновение с микроавтобусом. Он сразу загорелся, очевидцы пытались сбить пламя и открыть двери, но они оказались заблокированы», — рассказал Onliner очевидец события.

Через 5-7 минут приехали пожарные.

Жуткая авария в районе «Линии Сталина». Погибли четверо
Жуткая авария в районе «Линии Сталина». Погибли четверо

По предварительной информации МВД, мотоциклист выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также летальным исходом происшествие закончилось для двух пассажиров (байка и иномарки)», — сообщили в МВД.

 
 
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Мотоциклист выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.
 
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