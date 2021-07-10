Конструкция девятиэтажного дома нарушилась из-за перепланировки квартиры в Могилеве

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за перепланировки жилья в многоквартирном доме нарушилась целостность плиты перекрытия между восьмым и девятым этажами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по ул. 30 лет Победы. При проведении самовольной перепланировки квартиры на 9 этаже и складировании демонтированной железобетонной стены в одном месте произошло превышение допустимых нагрузок на перекрытие, что привело к образованию трещин (2-3 см) с отслоением штукатурки на потолке нижележащей квартиры.

Работниками КУП "ЖРЭУ Ленинского района Могилева" проведено комиссионное обследование санитарно-технического состояния квартир и составлен соответствующий акт. Пострадавших нет, отселение жильцов не требуется.

Сотрудники МЧС в свою очередь укрепили строительные конструкции для предотвращения возможного обрушения. Работы по восстановлению будут выполнены в ближайшее время собственником квартиры, который проводил перепланировку.-0-