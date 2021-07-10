"Это не теннис — больше похоже на войну. Ей подошло бы поле для регби"

Лучшей теннисистке Беларуси по-прежнему не могут простить крики, а агрессивная манера заводит далеко не всех.





сайте dailymail.co.uk теннисной теме всегда уделялось пристальное внимание. Вот что писали английские зрители об игре Арины Соболенко на ранних этапах турнира. Наdailymail.co.uk теннисной теме всегда уделялось пристальное внимание. Вот что писали английские зрители об игре Арины Соболенко на ранних этапах турнира.





— Она жульничает со своим криком. Было высказано предположение, что она таким образом не позволяет слышать мячи!





— Артистизм и изящество исчезли из женской игры. Все сводится к тому, чтобы лупить по мячу и издавать первобытные крики. Удачи Эш Барти, она жемчужина, которая миксует разные подходы, обладает непринужденным стилем и является настоящим спортсменом!





— Хороший игрок, но невозможно смотреть со всем этим визжанием и криком. Невыносимо.





— Она, конечно, горячая!!!





— Пора теннисным властям ЗАПРЕТИТЬ КРИЧАТЬ при каждом ударе, что делают эти игроки. Это совершенно не нужно и очень неприятно для болельщиков, публики…





Ответ: Это не шутка, я не могу их смотреть.





— Это только у меня или она действительно горячая?





Ответ: Не уверен, по-моему, она похожа на злого парня.





Ответ: Только у тебя.







