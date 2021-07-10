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Ликвидация. Принудительно закрываются 6 учреждений

10.07.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси принудительно ликвидируется 6 учреждений. Из них 4 – в Бресте, 1 – в Брестской области.

Об этом сообщила юрист Ольга Смолянко.

Гродно в проверках общественных объединений (без учёта проверок Минюстом международных и республиканских ОО)”, – отмечает юрист.

Это только известные факты, цифры ликвидируемх учреждений и общественнх объединений могут быть гораздо больше, пишет Беларуская праўда

Еще 14 общественных объединений получили запросы о предоставлении огромного количества документов со стороны регистрирующего органа.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси принудительно ликвидируется 6 учреждений. Из них 4 – в Бресте, 1 – в Брестской области.
 
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