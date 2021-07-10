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Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия
Источник материала: Партизан
Инспекцию белорусских предприятий хочет провести Россельхознадзор. Такое предложение высказал руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт в ходе переговоров с замминистра — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иваном Смильгинем.
Российская сторона предложила видеоинспекцию производителей, поставки продукции которых на российский рынок были временно запрещены.
Белорусская, в свою очередь, согласилась с возможностью проведения такой проверки. Дополнительно будут согласованы список предприятий и график инспекций.
Немаловажно, что Россельхознадзор неоднократно признавал несоответствующей требованиям РФ и ЕАЭС продукцию белорусских предприятий. По мнению Сергея Данкверта, белорусская сторона должна уделять особое внимание прослеживаемости продуктов, которые предназначены для отправки в Россию, на всей цепочке, начиная от выработки сырья,
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Инспекцию белорусских предприятий хочет провести Россельхознадзор. Такое предложение высказал руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт в ходе...
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