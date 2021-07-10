Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия

Российская сторона предложила видеоинспекцию производителей, поставки продукции которых на российский рынок были временно запрещены.





Белорусская, в свою очередь, согласилась с возможностью проведения такой проверки. Дополнительно будут согласованы список предприятий и график инспекций.





пише т agronews.com Немаловажно, что Россельхознадзор неоднократно признавал несоответствующей требованиям РФ и ЕАЭС продукцию белорусских предприятий. По мнению Сергея Данкверта, белорусская сторона должна уделять особое внимание прослеживаемости продуктов, которые предназначены для отправки в Россию, на всей цепочке, начиная от выработки сырья,т agronews.com



