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Россельхознадзор проинспектирует белорусские предприятия

10.07.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инспекцию белорусских предприятий хочет провести Россельхознадзор. Такое предложение высказал руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт в ходе переговоров с замминистра — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иваном Смильгинем.

Российская сторона предложила видеоинспекцию производителей, поставки продукции которых на российский рынок были временно запрещены.

Белорусская, в свою очередь, согласилась с возможностью проведения такой проверки. Дополнительно будут согласованы список предприятий и график инспекций.

Немаловажно, что Россельхознадзор неоднократно признавал несоответствующей требованиям РФ и ЕАЭС продукцию белорусских предприятий. По мнению Сергея Данкверта, белорусская сторона должна уделять особое внимание прослеживаемости продуктов, которые предназначены для отправки в Россию, на всей цепочке, начиная от выработки сырья, пишет agronews.com
 
 
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Инспекцию белорусских предприятий хочет провести Россельхознадзор. Такое предложение высказал руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт в ходе...
 
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