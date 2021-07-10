Хакеры вызвали сбой на железной дороге Ирана - вывели на табло телефон аятоллы





Фото: хакеры нарушили работу железной дороги Ирана (фото twitter.com/HeshmatAlavi)





Reuters. Об этом сообщает





В результате хакерской атаки, на национальных вокзалах Ирана возник "беспрецедентный хаос". Как отмечает издание, хакеры нарушили работу билетных касс и вебсайта национальной железной дороги, из-за чего поезда были задержаны и отменены.





В частности, номера горячих линий, которые высвечиваются на табло, были заменены номеру, который принадлежит офиса верховного лидера аятоллы Али Хаменея.





Представитель государственной железнодорожной компании, со своей стороны, отметил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия кибератаки и отрицает наличие масштабных задержек.



