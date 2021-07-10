Уровень воды в Немане приблизился к опасно низкой отметке

— На реке Неман уровень воды по Балтийской системе составляет 85 сантиметров. То есть, он находится на отметке опасно низкой, но лишь для судоходства и то где-то на определенных участках водного пути. Для сравнения можно привести цифры 2015 году уровень воды составлял 11 сантиметров и это был самый низкий за всю историю наблюдений. Если будет жара продолжаться все-таки и дожди будут проходить ливневые, то приблизительно такая обстановка и сохраниться. Уровни будут колебаться, либо оставаться на месте. Но для того, чтобы пополнились реки необходимы очень длительные, продолжительные дожди, - говорит Светлана Березина, начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета.