Латушко дал показания и против Лукашенко: «Угрозы жизни и здоровью публично и в частном порядке»

Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления, белорусскй экс-дипломат и руководитель Купаловского театра в Минске , выступал там и как свидетель, и как потерпевший.

Он подавал жалобу в прокуратуру на поступающие угрозы жизни, здоровью. У прокурора теперь есть конкретные факты, имена конкретных лиц, от которых они исходили.