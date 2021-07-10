﻿ Латушко дал показания и против Лукашенко: «Угрозы жизни и здоровью публично и в частном порядке». 21.by
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Латушко дал показания и против Лукашенко: «Угрозы жизни и здоровью публично и в частном порядке»

10.07.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их рассматривают в окружной прокуратуре Варшавы.

Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления, белорусскй экс-дипломат и руководитель Купаловского театра в Минске, выступал там и как свидетель, и как потерпевший.
 
Он подавал жалобу в прокуратуру на поступающие угрозы жизни, здоровью. У прокурора теперь есть конкретные факты, имена конкретных лиц, от которых они исходили.
 
Среди них, как сообщается, есть и Александр Лукашенко, пишет blizko.by
 
Теги: Минск
 
 
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