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Коллаж: РБК-Украина

Что такое магнитная буря

Какие неполадки могут возникнуть в организме человека

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Магнитная буря накроет Землю: берегите головы Возможны нарушения сна – бессонница или сонливость, смещение обычного графика сна.

Как помочь организму справиться с ухудшением здоровья во время магнитных бурь – читайте в нашем материале ниже.По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря накроет Землю сегодня, 10 июля. Она будет средней интенсивности, но достаточной, чтобы многие люди почувствовали недомогание.Следующая волна ожидается более затяжная – 18 и 19 июля. Она также будет средней интенсивности и может вызвать ухудшение здоровья у метеочувствительных людей, у людей старшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями.Это возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких дней. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Экстремальные солнечные вспышки могут долетать до Земли и провоцировать сбои в работе электроники, электрики, повышенный травматизм и ухудшение физического состояния человека.Самая распространенная реакция человека на магнитные бури – головная боль. В такие дни ухудшение состояния могут чувствовать не только люди, склонные к метеозависимости.Возможны нарушения сна – бессонница или сонливость, смещение обычного графика сна. Раздражительность, апатия, невозможность сконцентрироваться, рассеянность, агрессия – также говорят о воздействии магнитной бури.У людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут возникнуть резкие перепады давления, неприятные ощущения в области сердца.Снизить физическую нагрузку, больше отдыхать.Поддерживать водяной баланс и пить достаточно обычной воды – особенно летом.Придерживаться здорового рациона – больше фруктов и овощей, исключить тяжелую и жирную пищу, алкоголь. Кофе заменить чаем.Прогулки на свежем воздухе, но при этом нужно избегать долгого нахождения под открытыми лучами солнца.Утром поможет контрастный душ, а вечером – расслабляющая ванна с аромаслами.Важно! Сохранять спокойствие, не ввязываться в конфликты, не нервничать по пустякам.Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить физическую активность, перенести дальние поездки, операции и держать под руками необходимые лекарства и бутылку с водой. Также можно проконсультироваться с лечащим врачом.