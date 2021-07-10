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До +34 °С. Синоптики предупреждают о жаре в ближайшие дни

10.07.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

До +34 °С. Синоптики предупреждают о жаре в ближайшие дни
Фото из архива zerkalo.io
На пятницу и субботу синоптики объявили желтый уровень опасности из-за жары. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 9 и 10 июля, в пятницу и субботу, во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…34 °С. В Минске в эти дни максимальная температура воздуха достигнет +30…32 °С», — рассказали синоптики.


Рекомендации МЧС и медиков при жаре:


Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;

Необходимо как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденную воду, минеральную воду);

Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов;

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C;

По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле;

Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.
 
Теги: Минск
 
 
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Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается.
 
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