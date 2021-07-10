Источник материала: UDF



Фото из архива zerkalo.io

«В дневные часы 9 и 10 июля, в пятницу и субботу, во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…34 °С. В Минске в эти дни максимальная температура воздуха достигнет +30…32 °С», — рассказали синоптики.

Рекомендации МЧС и медиков при жаре:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +34 °С. Синоптики предупреждают о жаре в ближайшие дни Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;Необходимо как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденную воду, минеральную воду);Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов;Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C;По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле;Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.