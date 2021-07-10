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Игорь Лещеня. Фото: gazetaby.com

Поэтому нужно работать с обществом. Изменения в Беларуси — это определенный марафон. Чем раньше оппоненты власти начнут работать с людьми и давать свою позитивную повестку, тем раньше эти изменения пройдут.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Лещеня «3 миллиарда от Евросоюза – это костыли» От оппозиции идет алгоритм действий, который был бы уместен в ситуации «революционный пожар».