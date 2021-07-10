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Сборную Беларуси в Токио представят 109 атлетов. Это антирекорд за все время выступлений
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В списке числятся 109 спортсменов. Это антирекорд Республики Беларусь на летних Олимпийских играх за всё время самостоятельных выступлений.
Беларусь ездила на предыдущие летние Олимпийские игры со следующим количеством спортсменов: 1996 год – 157, 2000 год – 139, 2004 год – 151, 2008 год – 177, 2012 год – 160, 2016-й – 120.
Бокс: Асанов Дмитрий, Радионов Александр, Бондаренко Виталий, Cмягликов Владислав.
Борьба вольная: Шабанов Али, Гуштын Александр, Хроменков Денис, Кадимагомедов Магомедхабиб.
Борьба греко-римская: Маскевич Кирилл.
Борьба женская: Колодинская Ванесса, Курочкина Ирина, Марзалюк Василиса.
Велоспорт: Омелюсик Елена, Рябушенко Александр, Королек Евгений, Шаракова Татьяна.
Гимнастика художественная: Салос Анастасия, Горносько Алина, Молоканова Анастасия, Рыбакова Анастасия, Гайдукевич Анна, Цицилина Арина, Ермоленко Карина.
Гимнастика спортивная: Травкова Анна.
Гребля академическая: Фурман Елена, Никулина Инна, Климович Татьяна, Володько Сергей, Фурман Дмитрий.
Гребля на байдарках и каноэ: Юреня Олег, Бориков Никита, Натынчик Дмитрий, Мисюченко Алексей, Литвинов Владислав, Литвинчук Марина, Худенко Ольга, Попок Надежда, Махнева Маргарита, Ноздрева Елена, Макарченко Надежда, Пикулева Дарина.
Дзюдо: Миньков Дмитрий, Свирид Никита, Слуцкая Марина.
Конный спорт: Зеленко Александр, Фоминов Александр.
Легкая атлетика: Мазуренок Ольга, Савина Нина, Дубицкая Алена, Дюбин Дмитрий, Демидик Карина, Герман Эльвира, Холодович Татьяна, Малыщик Анна, Борисевич Дарья, Дударев Глеб, Рощупкина Виктория, Жук Ирина, Тимановская Кристина, Недосеков Максим, Терлюкевич Анна, Маслова Анастасия, Котковец Алексей, Богуцкий Евгений, Скворцова Виолетта, Мелешко Павел, Тихон Иван, Васильченко Юрий, Жодик Мария, Парахонько Виталий, Мирончик-Иванова Анастасия, Жук Виталий, Ляхович Александр, Раровская Анастасия, Хильманович Александра, Близнец Юлия, Мулярчик Кристина, Михайлова Анна, Лимай Астерия Узо, Набоков Дмитрий.
Парусный спорт: Дроздовская Татьяна, Циркун Никита.
Плавание: Шиманович Илья, Шкурдай Анастасия, Змушко Алина, Цмыг Никита, Цуркин Евгений, Мачекин Артем, Кулешова Анастасия, Коряковская Анастасия
Прыжки на батуте: Гончаров Владислав, Литвинович Иван.
Современное пятиборье: Силкина Ольга, Прокопенко Анастасия, Полозков Илья.
Стрельба из лука: Марусова Анна, Козловская Карина, Деминская Карина.
Стрельба пулевая: Щербацевич Юрий, Чайка Виктория, Мартынова Мария.
Синхронное плавание: Кулагина Дарья, Хондошко Василина.
Теннис: Соболенко Арина, Азаренко Виктория, Герасимов Егор, Ивашко Илья.
Тяжелая атлетика: Наумова Дарья, Тихонцов Евгений.
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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В 2016 году, например, в списке значились 120 атлетов.
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