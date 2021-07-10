Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборную Беларуси в Токио представят 109 атлетов. Это антирекорд за все время выступлений В 2016 году, например, в списке значились 120 атлетов.

В списке числятся 109 спортсменов. Это антирекорд Республики Беларусь на летних Олимпийских играх за всё время самостоятельных выступлений.Беларусь ездила на предыдущие летние Олимпийские игры со следующим количеством спортсменов: 1996 год – 157, 2000 год – 139, 2004 год – 151, 2008 год – 177, 2012 год – 160, 2016-й – 120.Асанов Дмитрий, Радионов Александр, Бондаренко Виталий, Cмягликов Владислав.Шабанов Али, Гуштын Александр, Хроменков Денис, Кадимагомедов Магомедхабиб.Маскевич Кирилл.Колодинская Ванесса, Курочкина Ирина, Марзалюк Василиса.Омелюсик Елена, Рябушенко Александр, Королек Евгений, Шаракова Татьяна.Салос Анастасия, Горносько Алина, Молоканова Анастасия, Рыбакова Анастасия, Гайдукевич Анна, Цицилина Арина, Ермоленко Карина.Травкова Анна.Фурман Елена, Никулина Инна, Климович Татьяна, Володько Сергей, Фурман Дмитрий.Юреня Олег, Бориков Никита, Натынчик Дмитрий, Мисюченко Алексей, Литвинов Владислав, Литвинчук Марина, Худенко Ольга, Попок Надежда, Махнева Маргарита, Ноздрева Елена, Макарченко Надежда, Пикулева Дарина.Миньков Дмитрий, Свирид Никита, Слуцкая Марина.Зеленко Александр, Фоминов Александр.Мазуренок Ольга, Савина Нина, Дубицкая Алена, Дюбин Дмитрий, Демидик Карина, Герман Эльвира, Холодович Татьяна, Малыщик Анна, Борисевич Дарья, Дударев Глеб, Рощупкина Виктория, Жук Ирина, Тимановская Кристина, Недосеков Максим, Терлюкевич Анна, Маслова Анастасия, Котковец Алексей, Богуцкий Евгений, Скворцова Виолетта, Мелешко Павел, Тихон Иван, Васильченко Юрий, Жодик Мария, Парахонько Виталий, Мирончик-Иванова Анастасия, Жук Виталий, Ляхович Александр, Раровская Анастасия, Хильманович Александра, Близнец Юлия, Мулярчик Кристина, Михайлова Анна, Лимай Астерия Узо, Набоков Дмитрий.Дроздовская Татьяна, Циркун Никита.Шиманович Илья, Шкурдай Анастасия, Змушко Алина, Цмыг Никита, Цуркин Евгений, Мачекин Артем, Кулешова Анастасия, Коряковская АнастасияГончаров Владислав, Литвинович Иван.Силкина Ольга, Прокопенко Анастасия, Полозков Илья.Марусова Анна, Козловская Карина, Деминская Карина.Щербацевич Юрий, Чайка Виктория, Мартынова Мария.Кулагина Дарья, Хондошко Василина.Соболенко Арина, Азаренко Виктория, Герасимов Егор, Ивашко Илья.Наумова Дарья, Тихонцов Евгений.Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.