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Шейман тайно летал на Кубу в качестве спецпосланника Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Я принял спецпредставителя правителя Беларуси Виктора Шеймана. Мы обмениваемся предложениями по развитию наших экономических, торговых и кооперационных отношений в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, наука, технологии и туризм. #SomosCuba», — написал кубинский премьер.
Визит Виктора Шеймана на Кубу состоялся уже после отставки с поста управляющего делами Александра Лукашенко. Лукашенко подписал указ об освобождении Шеймана от должности управделами 15 июня 2021 года.
18 июня Лукашенко назначил нового посла на Кубе. Им стал Валерий Барановский, ранее возглавлявший посольство в Литве.
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Визит состоялся уже после отставки с поста управляющего делами Лукашенко.
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