Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Я принял спецпредставителя правителя Беларуси Виктора Шеймана. Мы обмениваемся предложениями по развитию наших экономических, торговых и кооперационных отношений в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, наука, технологии и туризм. #SomosCuba», — написал кубинский премьер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шейман тайно летал на Кубу в качестве спецпосланника Лукашенко Визит состоялся уже после отставки с поста управляющего делами Лукашенко.

Визитна Кубу состоялся уже после отставки с поста управляющего делами. Лукашенко подписал указ об освобождении Шеймана от должности управделами 15 июня 2021 года.18 июня Лукашенко назначил нового посла на Кубе. Им стал, ранее возглавлявший посольство в Литве.