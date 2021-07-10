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За последние два дня обыски прошли в редакциях и у журналистов более десяти негосударственных медиа

10.07.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два дня продолжаются обыски в редакциях негосударственных медиа и у журналистов.

Представители силовых структур посетили редакции и (или) отдельных журналистов не менее чем 12 СМИ.

8 и 9 июля в зоне интереса силовиков оказались «Наша ніва» (сайт nn.by, журнал «Наша гісторыя», Минск), Intex-Press (Барановичи), «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіён» (Ганцевичи), «Информ-прогулка» (Лунинец), Media-Polesye (Пинск, Лунинец), Orsha.eu, «Брестская газета», «Виртуальный Брест», «Сильные новости» (Гомель), Onliner.by.

8 июля по всей стране было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов, включая четырех сотрудников «Нашай Нівы»: главного редактора Егора Мартиновича, редактора Андрея Скурко, главного бухгалтера Ольгу Ракович и главреда «Нашай гісторыі» Андрея Дынько. Мартинович был задержан на 72 часа по подозрению в совершении преступления по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них). Сайт «НН» заблокирован решением Министерства информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

9 июля информация о задержаниях журналистов не поступала, однако, как и накануне, изымались носители информации (компьютеры, телефоны).

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» 8 июля сообщил о проведении «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц». «Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний», — сказал он.

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано заявил, что «репрессии против "Нашай Нівы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полном игнорировании не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ». «Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться», — подчеркнул Стано.

Прекратить преследование независимых СМИ призвала Международная федерация за права человека.

 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Два дня продолжаются обыски в редакциях негосударственных медиа и у журналистов. Представители силовых структур посетили редакции и (или) отдельных журналистов...
 
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