Мор рыбы произошел в реке Ола в Жлобинском районе

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы произошел в Жлобинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение об обнаружении мора рыбы (15 особей) в реке Ола возле деревни Салотин поступило 9 июля в 11.40.

Работниками Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля ГУ "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" обследована акватория. Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы для проведения анализов. Результаты будут известны 16 июля.-0-