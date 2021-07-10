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Мор рыбы произошел в реке Ола в Жлобинском районе

10.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы произошел в Жлобинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение об обнаружении мора рыбы (15 особей) в реке Ола возле деревни Салотин поступило 9 июля в 11.40.

Работниками Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля ГУ "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" обследована акватория. Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы для проведения анализов. Результаты будут известны 16 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение об обнаружении мора рыбы (15 особей) в реке Ола возле деревни Салотин поступило 9 июля в 11.40.
 
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