В Витебском районе пьяный мужчина избил монтировкой несколько человек - расследование завершено

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, сообщили БЕЛТА в СК.

Согласно материалам уголовного дела, днем 17 марта сотрудники милиции в Витебске увидели 51-летнего мужчину с телесными повреждениями и начали устанавливать обстоятельства произошедшего. "Выяснилось, что компания из трех мужчин и одной женщины ночью того же дня распивали спиртное в квартире в деревне Белыновичи Витебского района. Когда 51-летний гость приобнял сожительницу хозяина дома, положив ей руку на плечо, последнему это не понравилось, он схватил металлическую монтировку и начал бить ею всех присутствующих. В результате его действий участникам застолья причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - рассказали в комитете.

Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемого. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз и характеризующий материал. Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, грабежи, разбой, уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ и несоблюдение требований превентивного надзора.

По результатам расследования 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-