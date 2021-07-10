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TUT.BY подал жалобу на следователя, ведущего уголовное дело в отношении администрации портала
Источник материала: Партизан
Оно утверждает, команды есть несколько претензий по производству.
Как
Арендодатель не может заново сдавать площади, которые ранее занимал портал, так официально к ним нет доступа. Однако у следователя есть копия, подтверждающая возврат из арендного пользования. Договор аренды с собственников офиса расторгнут.
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Оно утверждает, команды есть несколько претензий по производству.
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