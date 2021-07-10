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Как снизить кровяное давление? Сделайте 2 эффективных упражнения
Источник материала: Партизан
Одним из способов нормализовать кровяное давление является корректировка рациона питания.
Так, гипертоникам желательно значительно снизить потребление соли,
Однако есть ещё один эффективный способ смягчить симптомы артериальной гипертензии.
Речь идёт об умеренной физической нагрузке. Однако эксперты подчёркивают: для снижения давления подходят далеко не все виды тренировок.
2 эффективных упражнения
Специалисты напомнили, что существует два основных вида упражнений: аэробные и анаэробные.
Первая разновидность предусматривает силовые тренировки. Улучшить самочувствие гипертоников они не помогают.
Однако аэробные тренировки способствуют нормализации давления. Медики называют два полезных в этом плане упражнения:
бег;
ходьба.
Чем полезны упражнения
Учёные объяснили преимущества кардиотренировок для людей, страдающих от гипертонии.
По словам специалистов, упражнения такого типа способствуют положительному воздействию оксида азота.
Это позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы: улучшается кровоток, а стенки сосудов становятся более эластичными.
В результате кровяное давление со временем приближается к нормальным отметкам даже у гипертоников.
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Одним из способов нормализовать кровяное давление является корректировка рациона питания.
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