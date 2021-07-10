Как снизить кровяное давление? Сделайте 2 эффективных упражнения

пишет Белновости. Так, гипертоникам желательно значительно снизить потребление соли,Белновости.





Однако есть ещё один эффективный способ смягчить симптомы артериальной гипертензии.





Речь идёт об умеренной физической нагрузке. Однако эксперты подчёркивают: для снижения давления подходят далеко не все виды тренировок.





2 эффективных упражнения

Специалисты напомнили, что существует два основных вида упражнений: аэробные и анаэробные.





Первая разновидность предусматривает силовые тренировки. Улучшить самочувствие гипертоников они не помогают.





Однако аэробные тренировки способствуют нормализации давления. Медики называют два полезных в этом плане упражнения:





бег;

ходьба.

Чем полезны упражнения

Учёные объяснили преимущества кардиотренировок для людей, страдающих от гипертонии.





По словам специалистов, упражнения такого типа способствуют положительному воздействию оксида азота.





Это позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы: улучшается кровоток, а стенки сосудов становятся более эластичными.





В результате кровяное давление со временем приближается к нормальным отметкам даже у гипертоников.



