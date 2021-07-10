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Сергей Тихановский шутит: почитайте, что он пишет об условиях содержания, информации и закрытом суде

10.07.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Говорит, что «фартит»: не его возят в суд, а суд приезжает к нему.

 

Сергей Тихановский, признанный политзаключенным экс-претендент на пост президента Беларуси, предприниматель и блогер,  в недавних письмах рассказывает, что «в СИЗО все спокойно», как цитирует его Радио Свобода. 

 Вот что он пишет:
«У нас прогулки каждый день, по часам. Моя шутка про «фарт» уже разошлась по инернету. Вообще нас не обижают. Все по уставу. А в других местах ребят били. Здесь мы слушаем три гомельских радиостанции, так что заказывайте поздравления :) А в «Гомельской правде» – поздравления с днем рождения :) Они там публикуют, но по купонам. Интересно посмотреть, как они откажутся».
 
Закрытый процесс по «делу Тихановского» начался 24 июня. Неясными, как отмечается, остаются много вопросов.
 Фото: Владимир Гридин/ Радио Свобода
 
 
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