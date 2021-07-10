Сергей Тихановский шутит: почитайте, что он пишет об условиях содержания, информации и закрытом суде









Сергей Тихановский, признанный политзаключенным экс-претендент на пост президента Беларуси, предприниматель и блогер, в недавних письмах рассказывает, что «в СИЗО все спокойно», как цитирует его Радио Свобода.





Вот что он пишет:

«У нас прогулки каждый день, по часам. Моя шутка про «фарт» уже разошлась по инернету. Вообще нас не обижают. Все по уставу. А в других местах ребят били. Здесь мы слушаем три гомельских радиостанции, так что заказывайте поздравления :) А в «Гомельской правде» – поздравления с днем рождения :) Они там публикуют, но по купонам. Интересно посмотреть, как они откажутся».

Закрытый процесс по «делу Тихановского» начался 24 июня. Неясными, как отмечается, остаются много вопросов.

Фото: Владимир Гридин/ Радио Свобода



