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Четыре человека погибли в ДТП возле Минска

10.07.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, вечером 9 июля вблизи древни Горошки Минского района произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» и мотоцикла.

Четыре человека погибли в ДТП возле Минска

Предварительно установлено, что мотоцикл двигался в направлении Молодечно, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем под управлением 34-летнего жителя указанного райцентра, после чего произошло возгорание транспортных средств, сообщили в пресс-службе СК.

В результате ДТП погибли четыре человека. В настоящее время установить личности троих из них не представляется возможным, ввиду сильных ожогов лица и тела.

 
 
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По данным следствия, вечером 9 июля вблизи древни Горошки Минского района произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» и мотоцикла.
 
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