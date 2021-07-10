Четыре человека погибли в ДТП возле Минска

По данным следствия, вечером 9 июля вблизи древни Горошки Минского района произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» и мотоцикла.





Предварительно установлено, что мотоцикл двигался в направлении Молодечно, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем под управлением 34-летнего жителя указанного райцентра, после чего произошло возгорание транспортных средств, сообщили в пресс-службе СК.

В результате ДТП погибли четыре человека. В настоящее время установить личности троих из них не представляется возможным, ввиду сильных ожогов лица и тела.