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В Беларуси не хватает больше 96 тысяч работников. Кто в дефиците

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси не хватает уже больше 96 тысячи работников. Столько предложений от нанимателей сейчас размещено в общереспубликанском банке вакансий, сообщает Zerkalo.io.

К примеру, на 20 июня насчитывалось около 91 тысячи вакансий. Из тенденций — растет нехватка медиков. При этом почти половина от всех предложений (47,9 тысячи) — на зарплату до 600 рублей. Посмотрели, какие работники в дефиците и какие зарплаты им готовы платить.

Сколько не хватает работников и какие зарплаты им готовы платить

В общереспубликанском банке вакансий на 10 июля размещено 96 088 предложений от нанимателей. Из них — 29,6 тысячи вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели обычно пишут в вакансии сумму до уплаты налогов, то есть «чистыми» выходит меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают по 14,1 тысячи вакансиям.

Для сравнения: на 20 июня насчитывалось около 91 тысячи вакансий, а на 2 мая — порядка 81,4 тысячи.

Рост числа вакансий происходит на фоне сокращения числа занятых в экономике.

Каких работников не хватает больше всего

На 10 июля июня для водителей автомобилей было 4003 вакансий, трактористов — 2617, продавцов — 2200, электромонтеров — 2167, поваров — 1841, электрогазосварщиков — 960.

В дефиците также строители. К примеру, для каменщиков открыто 1185 вакансий, штукатуров — 1101, маляров — 965, облицовщиков — 759, кровельщиков — 527.

Растет нехватка медработников. К примеру, сейчас для медсестер есть 3223 вакансий, а на 20 июня было 3044. Для врачей значится 3113 вакансий (было — 3077), а для фельдшеров — 1038. Для санитарок есть 2150 вакансии, в том числе и ветеринарных (на 20 июня было 1640 вакансий).

К актуальности информации в общереспубликанском банке вакансий возникают вопросы.

В марте этого года во время онлайн-конференции Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался: «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай».

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то. Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальным вакансиям как можно быстрее исключалась из банка, — ответил представитель Минтруда.

 
 
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