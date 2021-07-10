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Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в ДТП в Минском районе

10.07.2021 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в ДТП в Минском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 9 июля около 20.50 вблизи деревни Горошки Минского района произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes-Benz и мотоцикла. Предварительно установлено, что мотоцикл двигался в направлении Молодечно, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем под управлением 34-летнего жителя Молодечно, после чего произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП погибли 4 человека. В настоящее время установить личности троих из них не представляется возможным ввиду сильных ожогов лиц и тел.

Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ и ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса. Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8-017-226-17-97 и 8-029-698-97-39.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП погибли 4 человека. В настоящее время установить личности троих из них не представляется возможным ввиду сильных ожогов лиц и тел.
 
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