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Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки

10.07.2021 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек заблудились в лесах Беларуси за прошедшие сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Один из случаев произошел в Докшицком районе. В центр оперативного управления РОЧС 9 июля в 14.24 поступило сообщение женщины о том, что около деревни Юхновка она и ее сестра пошли в лес за грибами и не могут найти выход. К предположительному месту выехали спасатели, милиция. Вскоре женщин обнаружили. Они чувствовали себя хорошо. В медицинской помощи не нуждались.

Тремя часами позже в службу спасения поступило сообщение о трех пропавших женщинах в лесном массиве возле деревни Фальковичи Лидского района. Для поисковых работ были задействованы техника и работники МЧС. С женщинами поддерживали связь по телефону и уточняли ориентиры: одним из них было скошенное поле. Примерно через полчаса их нашли в трех километрах от деревни. Выяснилось, что жительницы агрогородка Дитва рано утром приехали в лес за черникой. Ближе к вечеру поняли, что заблудились и сообщили об этом в службу 101. Медицинская помощь им не потребовалась.

Вечером того же дня спасателей попросили о помощи в поиске пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве вблизи городского поселка Уречье Любанского района. В операции также принимали участие сотрудники милиции, работники лесхоза, солдаты срочной службы. Пенсионера обнаружили. После осмотра работниками скорой медицинской помощи он был отправлен домой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Один из случаев произошел в Докшицком районе. В центр оперативного управления РОЧС 9 июля в 14.24 поступило сообщение женщины о том, что около деревни Юхновка она и ее...
 
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