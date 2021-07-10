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В Витебске уничтожили надпись «Я ❤️ Беларусь»

10.07.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Надпись «Я ❤️ Беларусь» выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги в Витебске, разобрали.


 Фото t.me/Vitebsk4People

Как пишут в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура», вчера жители микрорайона Билево вчера, 8 июня, видели, как демонтировали эту малую архитектурную форму.

Надпись находилась с восточной стороны насыпи в районе пересечения Московского проспекта и Старобабиновичского тракта. В опалу еще недавно заботливо подкрашенная надпись, вероятно, попала из-за сочетания белого и красного цвета.

Возможно, это новый мэр Витебска проявил бдительность после вступления в должность. Но, скорее всего, надпись уничтожили в преддверии «Славянского базара в Витебске», ведь, как известно, обычно фестиваль открывает Александр Лукашенко.

Можно представить судьбу городских чиновников, если бы такая надпись бросилась ему в глаза. Любить Беларусь теперь можно только в идеологически выдержанных тонах, пишет vitebsk.cc
 
Теги: Витебск
 
 
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Надпись «Я ❤️ Беларусь» выложенную из белых и красных камней на откосе железной дороги в Витебске, разобрали.
 
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