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Власти Казахстана объявили о запуске производства собственной вакцины от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Вице-премьер республики Ералы Тугжанов сообщил о планах запуска в сентябре нового биофармацевтического завода, где будет производиться местная вакцина от COVID-19 QazVac,
«Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тысяч доз», – сообщил СМИ Ералы Тугжанов.
Разработкой инактивированной вакцины QazVac занимались специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии препарата, выпущенные на базе НИИ уже поступили в регионы страны (вакцинация с использованием QazVac началась 26 апреля 2021 года).
На данный момент вакцинация населения в республике также проводится препаратами «Спутник V», Hayat-Vax (китайской компании Sinopharm), CoronaVac (китайской компании Sinovac Biotech).
Фото: Pixaby
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Вице-премьер республики Ералы Тугжанов сообщил о планах запуска в сентябре нового биофармацевтического завода, где будет производиться местная вакцина от COVID-19...
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