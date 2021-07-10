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Власти Казахстана объявили о запуске производства собственной вакцины от COVID-19

10.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Казахстана объявили о запуске производства собственной вакцины от COVID-19

Вице-премьер республики Ералы Тугжанов сообщил о планах запуска в сентябре нового биофармацевтического завода, где будет производиться местная вакцина от COVID-19 QazVac, передает «ТАСС».

«Начиная с сентября текущего года на заводе будет налажено промышленное производство вакцины QazVac с ежемесячным объемом 600 тысяч доз», – сообщил СМИ  Ералы Тугжанов.

Разработкой инактивированной вакцины QazVac занимались специалисты НИИ проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии препарата, выпущенные на базе НИИ уже поступили в регионы страны (вакцинация с использованием QazVac началась 26 апреля 2021 года).

На данный момент вакцинация населения в республике также проводится препаратами «Спутник V», Hayat-Vax (китайской компании Sinopharm), CoronaVac (китайской компании Sinovac Biotech).

Фото: Pixaby

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Вице-премьер республики Ералы Тугжанов сообщил о планах запуска в сентябре нового биофармацевтического завода, где будет производиться местная вакцина от COVID-19...
 
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