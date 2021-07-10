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Жозеф Ламбер объявлен временным президентом Гаити
Источник материала: ОНТ
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики,
В заявлении Сената отмечено, что Жозеф Ламбер был избран коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити до проведения президентских выборов (7 февраля 2022 года) и вступления в должность избранного президента.
Напомним, что после
Ранее Гаитянская партия «Тет Кале», обладающая крупнейшей фракцией в Нижней палате парламента уже предлагала назначить Ламбера на пост временного президента.
Окончательное назначение Жозефа Ламбера поддержали 8 из 10 сенаторов Гаити.
Фото: twitter.com
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Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщает «ТАСС». В заявлении Сената отмечено, что Жозеф Ламбер был избран коллегами...
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