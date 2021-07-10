Жозеф Ламбер объявлен временным президентом Гаити

Источник материала: ОНТ

Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщает «ТАСС».

В заявлении Сената отмечено, что Жозеф Ламбер был избран коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити до проведения президентских выборов (7 февраля 2022 года) и вступления в должность избранного президента.

Напомним, что после убийства президента страны Жовенеля Моиза и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф принял на себя временное управление республикой.

Ранее Гаитянская партия «Тет Кале», обладающая крупнейшей фракцией в Нижней палате парламента уже предлагала назначить Ламбера на пост временного президента.

Окончательное назначение Жозефа Ламбера поддержали 8 из 10 сенаторов Гаити.

Фото: twitter.com

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