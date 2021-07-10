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ЦТ в резервные дни сдадут более 900 абитуриентов

10.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦТ в резервные дни сдадут более 900 абитуриентов

Более 900 абитуриентов зарегистрировались для сдачи ЦТ в резервные дни, передает БЕЛТА.

Централизованное тестирование будет проходить в областных пунктах регистрации на ЦТ.

Всего их шесть:

  • Белорусский государственный университет;
  • Белорусско-Российский университет;
  • Брестский государственный технический университет;
  • Гродненский государственный университет имени Я.Купалы;
  • Витебский государственный технологический университет;
  • Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Сдать тест в резервный день разрешается только тем абитуриентам, которые не смогли присутствовать на основном ЦТ по уважительной причине.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

В резервные дни тестирование начинается в 11.00.

По правилам, на ЦТ запрещается приносить средства приема, хранения и передачи информации (мобильный телефон и иные гаджеты) .

Сертификаты централизованного тестирования для участников резервных дней будут выдаваться в пунктах проведения ЦТ с 23 июля.

Фото: БЕЛТА 

 

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Более 900 абитуриентов зарегистрировались для сдачи ЦТ в резервные дни, передает БЕЛТА. Централизованное тестирование будет проходить в областных пунктах...
 
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