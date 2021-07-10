Почему старые швейные машинки представляют такую ценность? Ответ поразит!

Источник материала: ОНТ

Любая вещь по прошествии определенного времени может получить статус антиквариата, однако швейные машины еще рано относить к этой категории. Эти приспособления впервые появились в 1814 году. Многие экспонаты до сих пор находятся в строю и прекрасно справляются со своими задачами. Несмотря на свою относительную «молодость», швейные машинки все равно пользуются большой популярностью у антикваров.

До 60-х годов прошлого столетия было распространено производство литых швейных машинок. Ножные модели были оснащены резными столами, а переносные модели могли похвастаться футлярами из натурального дерева. Также внимание привлекала ажурная и цветная роспись, которой украшался корпус изделия. Постепенно все это сошло на нет, и появились более простые в использовании современные модели.



Фото: vplate.ru

Первые швейные машинки в СССР – продукция компании SINGER. Появилась она в 1860-е годы через главного дистрибьютора Европы – немца Георга Нейдлингера. С продукцией этой компании связано множество баек и легенд, которые только распаляют интерес среди антикваров и любителей винтажных изделий.



Фото: businessman.ru

https://businessman.ru/post/samaya-tainstvennaya-shveynaya-mashinka-pochemu-esche-nedavno-lyudi-massovo-skupali-vse-mashinki-zinger.html

Вначале немецкие швейные машинки ввозили на территорию Советского Союза, но затем появилось собственное производство, стандарты которого ничем не уступали европейским.

В 1900 году в городе Подольске открылся завод, изготовляющий машинки с кириллическим логотипом «Зингеръ». За всю историю своего существования предприятие успело достигнуть небывалых успехов, но сегодня от него практически ничего не осталось. Некоторые здания были разрушены, а некоторые стоят по сей день, однако уже нет былых объемов производства.

Каждое изделие было подобно произведению искусства, ведь машинки были украшены золотистыми рисунками, покрыты перламутровыми поверхностями, а также имели уникальные эмблемы. На многих машинках присутствовали инициалы собственников.



Фото: dmitry-sasin.livejournal.com

Со швейными машинками SINGER связано множество интересных историй. Кто-то утверждает, что компания выпускала изделия с элементами, которые были выполнены из драгоценных металлов. Кто-то вспоминает, словно видел немецкие машинки с иголками с красной ртутью. Некоторые антиквары убеждены, что выпускались машинки SINGER с уникальными серийными номерами.

Швейная машинка высоко ценилась в обществе из-за того, что благодаря ей стало возможным значительно облегчить ручной труд. К тому же устройство было довольно надежным, имело длительный эксплуатационный срок и легко поддавалась ремонту. Производители, при помощи различных декоративных элементов, пытались подчеркнуть презентабельность швейной машинки.



Фото: vplate.ru

Невзирая на то, какая именно у вас швейная машинка – ножная или ручная, каждая из них представляет собой красивый агрегат с максимально продуманным механизмом. Чем старше изделие, тем выше его историческая ценность. Механические устройства больше не выпускаются, поэтому подобные швейные машинки пользуются огромным спросом среди антикваров.

По материалам сайтов vk.com, antikvariat74.ru

https://vk.com/@gnosi-pochemu-starye-shveinye-mashinki-predstavlyaut-takuu-cennost

https://antikvariat74.ru/articles/articles_54.html

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