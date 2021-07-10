В честь 85-летия ГАИ в Беларуси праздничные гулянья пройдут во всех областных центрах

Источник материала: ОНТ

В этом году впервые к купальским торжествам в Александрии присоединяется Госавтоинспекция. «День открытых дорог» к 85-летию ведомства.

Праздник придет также в Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно.

В Минске эпицентр гуляний – проспект Победителей. Здесь на большом экране покажут празднования со всех регионов.

Парад ретро и современных автомобилей, дорожное шоу, выступление артистов, интерактивные площадки, развлечения и конкурсы с призами – программу до самого вечера обещают насыщенную.

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