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В честь 85-летия ГАИ в Беларуси праздничные гулянья пройдут во всех областных центрах
Источник материала: ОНТ
В этом году впервые к купальским торжествам в Александрии присоединяется Госавтоинспекция. «День открытых дорог» к 85-летию ведомства.
Праздник придет также в Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно.
В Минске эпицентр гуляний – проспект Победителей. Здесь на большом экране покажут празднования со всех регионов.
Парад ретро и современных автомобилей, дорожное шоу, выступление артистов, интерактивные площадки, развлечения и конкурсы с призами – программу до самого вечера обещают насыщенную.
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В этом году впервые к купальским торжествам в Александрии присоединяется Госавтоинспекция. «День открытых дорог» к 85-летию ведомства. Праздник придет также в...
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