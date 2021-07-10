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«Александрия» собирает друзей
Источник материала: ОНТ
В эту ночь не спят, жгут костры, поют песни и ищут «папараць-кветку»! Республиканское Купалье сегодня отметят в Шкловском районе. На живописном берегу Днепра «Александрия» соберет друзей.
Купальский мюзикл «Венок на воде», выставка техники «Зроблена ў Беларуси», концерт-караоке «Песнi, якiя нас яднаюць». И это лишь часть большой концертно-развлекательной программы.
Во время гуляний выберут лучшую белорусскую агросемью. В финал республиканского конкурса «Властелин села» вышли 6 семей.
«Драники на колоде», «Хлеб всему голова», «Купальский венок». Участникам предстоит десяток испытаний.
Последние репетиции перед праздником накануне прошли на большой и малой сценах. Обещают много новинок. Главным символом праздника в этом году станет рушник. В выставке-ярмарке примут участие делегации из России и Украины.
Одно из самых ожидаемых событий – вечерний Гала-концерт. Прозвучат поистине народные песни – топ-лист по заявкам жителей Александрии.
Впервые примет участие Президентский оркестр. Зрительский охват – широкий. Трансляцию обеспечит наш телеканал.
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В эту ночь не спят, жгут костры, поют песни и ищут «папараць-кветку»! Республиканское Купалье сегодня отметят в Шкловском районе. На живописном берегу Днепра...
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