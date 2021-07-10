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«Александрия» собирает друзей

10.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В эту ночь не спят, жгут костры, поют песни и ищут «папараць-кветку»! Республиканское Купалье сегодня отметят в Шкловском районе. На живописном берегу Днепра «Александрия» соберет друзей.

Купальский мюзикл «Венок на воде», выставка техники «Зроблена ў Беларуси», концерт-караоке «Песнi, якiя нас яднаюць». И это лишь часть большой концертно-развлекательной программы.

Во время гуляний выберут лучшую белорусскую агросемью. В финал республиканского конкурса «Властелин села» вышли 6 семей.

«Драники на колоде», «Хлеб всему голова», «Купальский венок». Участникам предстоит десяток испытаний.

Валерий Скорб, участник республиканского конкурса «Властелин села»: «Вот, наши 3 дочки красавицы. Ради них живем, трудимся. И это мероприятие – ради них. Только бы им было весело».

Виктория Скорб, участница республиканского конкурса «Властелин села»: «Придется мне забивать гвозди в колодку, каравай презентовать, купальский венок делать – в связи с праздником. Драники жарить. Но драники жарить – не впервой, но на колоде!».

Последние репетиции перед праздником накануне прошли на большой и малой сценах. Обещают много новинок. Главным символом праздника в этом году станет рушник. В выставке-ярмарке примут участие делегации из России и Украины.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома: «Во время открытия праздника мы увидим, что все 3 братских народа возьмутся на наш Хотимский рушник, которому уже 150 лет. Наверное, это будет единением. Эмоцией, которую мы тоже получим здесь – в Александрии».

Одно из самых ожидаемых событий – вечерний Гала-концерт. Прозвучат поистине народные песни – топ-лист по заявкам жителей Александрии.

Впервые примет участие Президентский оркестр. Зрительский охват – широкий. Трансляцию обеспечит наш телеканал.

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В эту ночь не спят, жгут костры, поют песни и ищут «папараць-кветку»! Республиканское Купалье сегодня отметят в Шкловском районе. На живописном берегу Днепра...
 
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