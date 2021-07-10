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Военруков вернут в школы Беларуси
Источник материала: Партизан
Преподаватели по военно-патриотическому воспитанию появятся в белорусских школах с 1 сентября, заявила 9 июля спикер Совета Республики Наталья Кочанова.
"Как будет называться предмет, определит Министерство образования совместно с Министерством обороны. Уже разрабатываются программы", –
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Преподаватели по военно-патриотическому воспитанию появятся в белорусских школах с 1 сентября, заявила 9 июля спикер Совета Республики Наталья Кочанова.
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