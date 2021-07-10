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Финал Евро 2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада
Источник материала: Партизан
В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро 2020
Арбитр Бьорн Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года
Фото: ЕРА
Финал Евро 2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Об этом
Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро.
Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.
Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года.
На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания
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В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро 2020
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