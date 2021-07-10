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Финал Евро 2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада

10.07.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро 2020


Арбитр Бьорн Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года
Фото: ЕРА

Финал Евро 2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро.

Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.

Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года.

На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания
 
 
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