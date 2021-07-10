ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чеферин о проведении Евро в нескольких городах: «Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею»

10.07.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент УЕФА считает такой формат несправедливым по отношению к некоторым командам

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об опыте проведения чемпионата Европы в нескольких городах.

«Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею. Думаю, это слишком сложно.

В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно покрыть более 10 000 километров, другим — 1000. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней — в Баку. Это 4,5 часа полета, пишет sportarena.by

Так что это сложно, идея интересная, но ее трудно реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова», — заявил Чеферин.

Напомним, финал чемпионата Европы примет лондонский стадион Уэмбли. В заключительном матче турнира 11 июля сразятся сборные Италии и Англии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент УЕФА считает такой формат несправедливым по отношению к некоторым командам
 
Новости дня
Новости разные
 
Да затрыманага расейца Дуднікава пачаў прыходзіць псіхолаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by