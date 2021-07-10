Сначала Кочанова похвалила жительницу Боровлян Марию Войтович. А позже ее задержали, в доме провели обыск

телеграм-канал «Боровляны ИНФО». 3 июня в Боровлянском сельсовета прошла встреча жителей сельсовета с Натальей Кочановой. Записаться на встречу можно было по телефону накануне. Сообщалось, что на встречу удалось попасть не всем. Среди тех, кому удалось встретиться с Качановой и озвучить местные проблемы, оказалась местная активистка Мария Войтович. О ситуации рассказывает«Боровляны ИНФО». 3 июня в Боровлянском сельсовета прошла встреча жителей сельсовета с Натальей Кочановой. Записаться на встречу можно было по телефону накануне. Сообщалось, что на встречу удалось попасть не всем. Среди тех, кому удалось встретиться с Качановой и озвучить местные проблемы, оказалась местная активистка

Со слов Марии на встрече, кроме собственно Кочановой, присутствовали председатель Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин, и председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.

Мария озвучила 3 проблемы Боровлянского сельсовета: дефицит социальных объектов (школ, садов, поликлиник), безопасность движения и фактический запрет с 2020 года на территории сельсовета местных собраний жителей.

Наталья Кочанова отметила, что «надо бы побольше таких небезразличных граждан как Мария Владимировна».

9 июля боровлянскую активистку Марию Войтович, задержали. Сотрудники КГБ провели обыск в доме Марии изъяли технику. Мать троих несовершеннолетних приемных детей подозревается в «связи с террористической ячейкой».