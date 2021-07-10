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Сначала Кочанова похвалила жительницу Боровлян Марию Войтович. А позже ее задержали, в доме провели обыск
Источник материала: Партизан
Жительница Боровлян и бывшая кандидат в депутаты Мария Войтович была задержана.
Фото: t.me/baraulyanyInfo
О ситуации рассказывает
Со слов Марии на встрече, кроме собственно Кочановой, присутствовали председатель Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин, и председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.
Мария озвучила 3 проблемы Боровлянского сельсовета: дефицит социальных объектов (школ, садов, поликлиник), безопасность движения и фактический запрет с 2020 года на территории сельсовета местных собраний жителей.
Наталья Кочанова отметила, что «надо бы побольше таких небезразличных граждан как Мария Владимировна».
9 июля боровлянскую активистку Марию Войтович, задержали. Сотрудники КГБ провели обыск в доме Марии изъяли технику. Мать троих несовершеннолетних приемных детей подозревается в «связи с террористической ячейкой».
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Сначала Кочанова похвалила жительницу Боровлян Марию Войтович. А позже ее задержали, в доме провели обыск
Жительница Боровлян и бывшая кандидат в депутаты Мария Войтович была задержана.
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