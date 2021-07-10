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С сегодняшнего дня меняются правила въезда из Беларуси в Российскую Федерацию

10.07.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 10 июля меняются правила въезда из Беларуси в Российскую Федерацию.

С сегодняшнего дня меняются правила въезда из Беларуси в Российскую Федерацию

Как сообщает пресс-служба Минтранса, теперь белорусские граждане смогут въехать в Россию с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

«Граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана — с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19"», — говорится в сообщении.

Минтранс просит учитывать указанную информацию при планировании поездок в Российскую Федерацию.

 
 
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С 10 июля меняются правила въезда из Беларуси в Российскую Федерацию.
 
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