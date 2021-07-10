|
Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение
Источник материала: СТВ
Литве, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что Евросоюз не поддержал просьбу о финансовой помощи.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение
Литве, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)