ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение

10.07.2021 14:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Литве, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что Евросоюз не поддержал просьбу о финансовой помощи.

Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение

Юлия Алексеюк, СТВ:
В заявлении, с которым выступили представители Еврокомиссии, подчеркивается, что там не занимаются финансированием заборов. Деньги могут быть выделены на проекты, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными. Но гарантии нет. Амбиции пришлось умерить. Накануне литовские военные начали возводить проволочное ограждение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литве, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я вязала рукавицы, ходила в разведку». Воспоминания ветерана, которая была в партизанском отряде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by