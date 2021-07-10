Эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от беженцев

сообщае т err.ee. Эстонское подразделение полиции ESTPOL5 прибыло в Литву для помощи в защите границы. В Литве сейчас готовятся принять несколько тысяч беженцев из Беларуси. Об этом в субботу, 10 июля,т err.ee.





Отмечается, сто подразделение эстонских правоохранителей в составе десяти человек приступило к работе в районе города Друскининкай. Именно в этом районе на прошлой неделе чаще всего фиксировали нарушения пересечения границы.





"В этом районе необходимо патрулировать территорию примерно в 30 километров. Мы патрулируем парами, члены нашей команды работают вместе с литовскими коллегами. И работа зависит от задания, поставленного перед литовским коллегой", - рассказала руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель.





По словам замначальника пограничной службы Литвы Видаса Макайтиса, страна готовится принять тысячи иммигрантов. Помощь была запрошена как от Европейского агентства пограничной охраны, так и от Департамента поддержки беженцев.





"Мы рады, что Эстония откликнулась на призыв и отправила не только полицейских с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и поиска скрывающихся от нас мигрантов", - отметил Макайтис.





пишет Корреспондент. Указано также, что эстонские полицейские на литовско-белорусской границе провели первые патрулирования с помощью беспилотников. Поскольку граница имеет форму угла, оператор дрона должен быть осторожен, чтобы не попасть в Беларусь, где БЛА могут сбить,Корреспондент.



