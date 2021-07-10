В Беларуси запретили купаться на 13 пляжах

пише т Интерфакс- Запад. "Специалистами санитарно-эпидемиологической службы с 3 июля по 8 июля 2021 года проведены обследования 341 зоны рекреации. Исследовано 780 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы по микробиологическим и 5 проб по санитарно-химическим показателям", - сказано в сообщении центра,т Интерфакс- Запад.





На основании результатов лабораторного контроля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора местным властям, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, рекомендовано ограничить купание для детей в 7 зонах рекреации:





Брестская область





центральный пляж озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского района;

Гомельская область





пляж "Каскад-1" по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Гомеля;

пляж на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;





Минская область





пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района;

зона отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической Слуцка;

зона отдыха на водохранилище "Рудня" в деревне Рудня Слуцкого района;





Могилевская область





пляж на реке Днепр, деревня Полыковичи Могилевского района;

Специалисты рекомендовали приостановить купание детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта:





Гомельская область:





городской пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине;

Гродненская область:

зоны отдыха на озере Свитязь Новогрудского района;

Запрещено купание и занятия водным спортом:





Гомельская область:





городской пруд в Калинковичах;

Гродненская область:

зоны отдыха на озере "Юбилейное" в Гродно;





Могилевская область:

пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловская в Чаусах;

пляж № 1 "Центральный" Бобруйска;

пляж № 2 в микрорайоне № 6 Бобруйска;

пляж санатория имени Ленина в Бобруйске;

пляж санатория "Шинник" Бобруйска;

пляж Гребеневского водохранилища в Могилеве;

городской пляж реки Днепр в Могилеве;

пляж Печерского озера в Могилеве;

пляж Вильчицкого водохранилища, деревня Вильчицы Могилевского района.



