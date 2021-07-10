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В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси

10.07.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси. Как сообщает пресс-служба Европарламента, участие в дискуссии примут евродепутаты, приглашенные эксперты, в том числе из Беларуси.

В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси

Данное обсуждение пройдет в рамках созданной Европарламентом платформы по борьбе с безнаказанностью в Беларуси. Платформа была запущена 26 марта членами подкомитета ЕП по правам человека, комитета по иностранным делам, делегацией ЕП по связям с Беларусью и парламентской ассамблеей Восточного партнерства (Евронест) для регулярного обзора ситуации в Беларуси и обсуждении шагов по оказанию помощи, передает БелаПАН.

На встрече 12 июля планируется обсудить ситуацию, в которой оказались белорусские независимые СМИ и журналисты, а также какую оперативную и долгосрочную стратегическую поддержку ЕС и международное сообщество могут оказать белорусским негосударственным СМИ и журналистам-расследователям.

Среди участников встречи заявлены спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, один из руководителей правозащитной организации «Репортеры без границ» Антуан Бернард, представители белорусского гражданского общества.

За последние несколько дней в Беларуси прошли обыски в редакциях и у журналистов более десятка негосударственных медиа. Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» 8 июля сообщил о проведении «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц».

 
 
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В Европарламенте 12 июля пройдет обсуждение ситуации с независимыми СМИ в Беларуси. Как сообщает пресс-служба Европарламента, участие в дискуссии примут...
 
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