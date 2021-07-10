Журналист, которому режим Эрдогана грозил 18-ю годами тюрьмы, написал Почобуту

"Андрей, как это ни парадоксально, даже белорусский режим тоже проявляет к вам уважение. Лично я всегда рассматривал свой арест как награду за журналистскую работу. Столь своеобразная журналистская награда часто и довольно щедро присуждается авторитарными режимами", — пишет Дениз.





Бывший корреспондент газеты Die Welt в Стамбуле Дениз Ючель (Deniz Yücel) — один из самых известных журналистов в Германии и в Европе вообще. В 2017 году Ючелю грозило тюремное заключение сроком до 18 лет.





"Андрей, ты уже 106 дней сидишь в тюрьме в Беларуси. Думаю, я могу немного догадаться, что ты чувствуешь и какие мысли приходят тебе в голову, даже если тебе придётся вынести более суровые условия, чем мне в турецкой тюрьме. Свидания с семьей, медицинское обслуживание, доступ к газетам и информации — всё это в моём случае было доступно и регламентировано более приемлемо, чем в твоём".





пишет euroradio.fm Письмо Ючеля Почобуту опубликовано 9 июля — во время очередной облавы силовиков на независимые белорусские СМИ. Немецкий журналист рассказывает, что свободу ему принесла международная компания солидарности,euroradio.fm

"Я был не один. Меня поддерживали жена, семья и юристы. Особенно в Германии, стране, где я родился и вырос, было много волнений. Мои друзья организовали беспрецедентную кампанию солидарности, меня поддержали мои коллеги из редакции Die Welt, моей бывшей газеты "Таз" и всех других немецких СМИ, читатели, ассоциации журналистов, гражданское общество, политики из всех демократических партий, правительство и оппозиция, и, конечно же, коллеги и члены оппозиции из Турции и других частей мира.





Это было похоже на оркестр, где все играют на разных инструментах, но эффект от этого становится очевидным только тогда, когда они играют вместе. Для тех, кто меня знал, это, конечно, тоже личное дело. Однако я считал, что речь идет не только обо мне и не только о других коллегах, арестованных в Турции. Это был вопрос принципа. Несмотря на все другие различия между нами, речь шла о защите свободы прессы и свободы слова, без которых не может быть демократии".





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз попадал в рейтинги "врагов свободной прессы", поскольку у всех СМИ, которые его критирует, всегда начинаются проблемы. Дениза Ючеля Эрдоган лично называл "агентом" и "террористом". А ещё Ючель, как и Почобут, обвинялся в "разжигании ненависти", за то, что писал об отношении турецкого государства к курдскому меньшинству и об отрицании геноцида армян.





Журналиста и активиста Союза поляков в Беларуси Андрея Почобута задержали 25 марта. Он находится в СИЗО на Володарского в Минске, где у него очень ухудшилось здоровье. Власти предлагали журналисту свободу в обмен на отъезд из Беларуси, он отказался.



