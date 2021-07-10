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Трудно быть диктатором без нефти

10.07.2021 15:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Трудно быть диктатором без нефти
Фото: Reuters
Даже Лукашенко очевидно, что после жестких санкций ЕС дело в Беларуси идет к жесткому валютному кризису. Вся надежда на помощь России.

Ну, а если что-то пойдет не так, то разработан «план Б» — вчера вступил в действие указ, позволяющий вводить драконовские ограничения на валютные операции, вплоть до принудительной конвертации валюты на счетах юрлиц и полного запрета на покупку валюты.

Да, трудно принимать идиотские решения, если у тебя нет нефти и газа. Что сойдет с рук Путину, не обязательно выйдет у Лукашенко.


Помните старый анекдот?

Заяц: ворона, а что ты делаешь?
Ворона (на дереве): балдею…
Заяц: а можно с тобой вместе?
Ворона: конечно.
Заяц улегся под деревом и начал балдеть. Тут бежит волк и хватает зайца.
Заяц (с обидой): Ворона, а ты же говорила — можно!
Ворона (наставительно): Чтобы хорошо балдеть, надо высоко сидеть.
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Теги: Курсы валют
 
 
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Что сойдет с рук Путину, не обязательно выйдет у Лукашенко.
 
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