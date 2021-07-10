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Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой фестиваль народных искусств в 2021 году своим символом выбрал рушник, который в очередной раз подчеркнет единство и самобытность белорусского народа. Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров, конкурсы и викторины – все это ожидает гостей Александрии.
Юлия Мычка, корреспондент:
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой...
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