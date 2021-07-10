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Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей

10.07.2021 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой фестиваль народных искусств в 2021 году своим символом выбрал рушник, который в очередной раз подчеркнет единство и самобытность белорусского народа. Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров, конкурсы и викторины – все это ожидает гостей Александрии.

Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей

Юлия Мычка, корреспондент:
Говорят, что у каждого праздника свой неповторимый аромат. Если Новый год пахнет мандаринами и елкой, то Александрия – это запах свежей выпечки и разнотравья. Александрийское поле буквально утопает в гастрономическом изобилии. Целые улицы угощений предлагают людям вкусную еду, и они охотно пробуют что-то новое.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой...
 
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