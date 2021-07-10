Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой фестиваль народных искусств в 2021 году своим символом выбрал рушник, который в очередной раз подчеркнет единство и самобытность белорусского народа. Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров, конкурсы и викторины – все это ожидает гостей Александрии.





Юлия Мычка, корреспондент:

Говорят, что у каждого праздника свой неповторимый аромат. Если Новый год пахнет мандаринами и елкой, то Александрия – это запах свежей выпечки и разнотравья. Александрийское поле буквально утопает в гастрономическом изобилии. Целые улицы угощений предлагают людям вкусную еду, и они охотно пробуют что-то новое.

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