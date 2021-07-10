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Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые страна объединяется в акции «День открытых дорог».
Калейдоскоп развлекательных зон для всей семьи ждет каждый регион, кроме того, на празднике пройдет демонстрация служебных мотоциклов и машин, организованы фотозоны и конкурсы.
Галина Буро, корреспондент:
Валерий Олещеня, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома:
Программа предусматривает торжественное поздравление руководством республики, руководством МВД, руководством главного управления ГАИ как людей, так и личного состава. Будут проходить конкурсы обязательно, которые охватят маленьких граждан. Я надеюсь, они с удовольствием придут и примут участие в этих конкурсах. Также будет проходить праздничная концертная программа. Поэтому приглашаем всех прийти и поучаствовать в этой программе.
Галина Буро:
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Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?
Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости...
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