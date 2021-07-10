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Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

10.07.2021 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые страна объединяется в акции «День открытых дорог».

В прямом эфире нашего телеканала будут соединены все локации праздничных мероприятий.

Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

Калейдоскоп развлекательных зон для всей семьи ждет каждый регион, кроме того, на празднике пройдет демонстрация служебных мотоциклов и машин, организованы фотозоны и конкурсы.

Какая программа ожидает жителей Бреста, расскажет Галина Буро.

Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

Галина Буро, корреспондент:
Несмотря на все прогнозы, в Бресте солнце и ясное небо. Надеемся, что так будет до самого вечера. Я напоминаю, что старт праздника по всей стране будет дан в 16:00. А пока идут последние приготовления. В Бресте эпицентром праздничных мероприятий станет площадь Ленина. Здесь мы увидим и автомобильный парад, и показательные выступления, организуют даже дегустацию для всех жителей и гостей города Бреста.

Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

Валерий Олещеня, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома:
Праздник называется «День открытых дорог». Приурочен он ко дню образования службы, посвящается действующим сотрудникам, ветеранам, сотрудникам, которые не вернулись со службы, о которых мы помним, и всегда готовы прийти на помощь как ветеранам, так и нашим сотрудникам, нашим гражданам, людям, которые приезжают к нам в республику.

Программа предусматривает торжественное поздравление руководством республики, руководством МВД, руководством главного управления ГАИ как людей, так и личного состава. Будут проходить конкурсы обязательно, которые охватят маленьких граждан. Я надеюсь, они с удовольствием придут и примут участие в этих конкурсах. Также будет проходить праздничная концертная программа. Поэтому приглашаем всех прийти и поучаствовать в этой программе.

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Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста на празднике в честь 85-летия ГАИ?

Галина Буро:
У праздника в честь 85-летия образования Госавтоинспекции Беларуси есть главная особенность – он впервые пройдет в семи населенных пунктах страны одновременно. Будет между праздничными площадками организован в прямом эфире телемост – на сцене установлен экран.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости...
 
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