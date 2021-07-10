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Кирилл Казаков в День ГАИ в Бресте: поддержать людей в погонах таким образом – самое малое, что мы можем сделать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые страна объединяется в акции «День открытых дорог». А в прямом эфире нашего телеканала будут соединены все локации праздничных мероприятий.
Галина Буро, корреспондент:
Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров ЗАО «Столичное телевидение»:
Галина Буро:
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Кирилл Казаков в День ГАИ в Бресте: поддержать людей в погонах таким образом – самое малое, что мы можем сделать
Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости...
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