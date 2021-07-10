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Двое парней утонули в Немане возле Лиды

10.07.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Немане вблизи деревни Песковцы погибла 16- и 18-летние парни.

Двое парней утонули в Немане возле Лиды

По сообщению СК, один из парней увидел тонущим друга и бросился в воду спасать его, но утонул сам.

Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники ОСВОД продолжают поисковые мероприятия.

Место, где они отдыхали не предназначено для купания.

 
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В Немане вблизи деревни Песковцы погибла 16- и 18-летние парни.
 
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