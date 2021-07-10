Двое парней утонули в Немане возле Лиды

В Немане вблизи деревни Песковцы погибла 16- и 18-летние парни.





По сообщению СК, один из парней увидел тонущим друга и бросился в воду спасать его, но утонул сам.

Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники ОСВОД продолжают поисковые мероприятия.

Место, где они отдыхали не предназначено для купания.