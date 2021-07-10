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В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года

10.07.2021 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Временным президентом Гаити назначен Жозеф Ламбер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года

Его кандидатуру одобрил Сенат. Резолюция была принята абсолютным большинством голосов. Исполнять обязанности главы государства он будет до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года.

В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года

Из-за убийства лидера Гаити в стране сохраняется военное положение. Сейчас здесь готовятся к проведению двух избирательных кампаний. На 26 сентября в Гаити назначены президентские и парламентские выборы.

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Новости Гаити. Временным президентом Гаити назначен Жозеф Ламбер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его кандидатуру одобрил Сенат. Резолюция была...
 
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