ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое парней утонули в реке Неман в Лидском районе

10.07.2021 16:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней утонули в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 18-летний житель Лиды находился на берегу реки Неман вблизи деревни Песковцы Лидского района вместе со своей семьей. С ними также отдыхал его 16-летний друг. Находясь в воде, подросток начал тонуть. Увидев это, молодой человек бросился его спасать, однако не смог и утонул сам.

Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники ОСВОД продолжают поисковые мероприятия.

Установлено, что территория, где они отдыхали, не предназначена для купания. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники погибших, а также свидетели и очевидцы произошедшего.

По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники ОСВОД продолжают поисковые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлию Чернявскую мучают сильные боли в спине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by