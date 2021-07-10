Двое парней утонули в реке Неман в Лидском районе

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое парней утонули в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 18-летний житель Лиды находился на берегу реки Неман вблизи деревни Песковцы Лидского района вместе со своей семьей. С ними также отдыхал его 16-летний друг. Находясь в воде, подросток начал тонуть. Увидев это, молодой человек бросился его спасать, однако не смог и утонул сам.

Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники ОСВОД продолжают поисковые мероприятия.

Установлено, что территория, где они отдыхали, не предназначена для купания. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники погибших, а также свидетели и очевидцы произошедшего.

По данному факту Лидским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-