«Так можно ездить или нет?»: в Беларуси все еще недоступны базы ГАИ. Водители начинают «закипать».

Стандартные процедуры оказались по сути заблокированы, МВД говорит о проведении плановых работ, а водители хотят конкретики: если, к примеру, невозможно получить номера — можно ли ездить без них?





«Простой обыватель не виноват, что у них там что-то полетело»





Стандартный вопрос, который мы получаем в эти дни, — что делать? Автовладельцы понимают, что нужно поставить машину на учет, получить документы, регистрационные знаки. Но из-за возникших затруднений решение вопроса откладывается на неопределенный срок.





— Приобрел в Борисове авто и в итоге уехал вообще без ничего, ни документов, ни номеров, только договор купли-продажи. Сам из Орши. Уже при подъезде к дому был остановлен оршанским экипажем ГАИ. Они были очень удивлены ситуацией. Правда, не наказывали, только сказали доехать до дома и больше не ездить. Для чего тогда приобреталась машина? Позвонил сегодня в Борисов в МРЭО, там сказали, звоните во вторник или среду, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.





Получается, нельзя поставить машину на учет и нельзя ей пользоваться?





— Больше всего волнует вопрос: так можно ездить или нет? Все-таки простой обыватель не виноват, что у них там что-то полетело. И почему нельзя было выдать транзиты, записать в какой журнал, а когда база заработает, внести все это в базу. Лет 20—25 назад все так от руки и писалось. Это мне до Орши 150 км, и поезда прямые ходят, но день все равно потеряю. А там же человек из Гродно был, это 300 км, ему потом как за транзитами ехать? — продолжил собеседник.





«Ездить только на свой страх и риск»





Еще одна читательница попала в похожую ситуацию: машина есть, а ездить нельзя.





— При покупке авто была надежда на то, что все оформится быстро. В итоге получилось так, что неделю ждали транзиты. Когда приехали на Серова, 1, чтобы зарегистрировать машину, мне сказали, что номера выдают только новые, б/у нет. Сейчас уже прошло две недели, авто без номеров. Позвонили из ГАИ, сказали, что слетела база. Когда все починят — не известно, на вопрос о возможности хоть как-то ездить на машине ответа нет. Транзиты не дадут, никакого документа о подтверждении, что можно передвигаться на авто, тоже нет. Сказали, что о проблеме в ГАИ знают, но если ездить — то только на свой страх и риск, могут остановить и оштрафовать. Как быть в данной ситуации? Куда обращаться? — задается все теми же вопросами девушка.





Водители готовы с пониманием отнестись к ситуации, но хотят знать, как действовать.





— Получается, по законодательству нарушение не с нашей стороны: мы свое время выждали на получение номеров. Но они не могут договориться о решении проблемы, согласовать алгоритм действий в такой ситуации. Разрешили бы ездить так либо дали какой-то документ с подписью и печатью. В крайнем случае отдали бы обратно транзиты, которые мы сдали. Никуда не уехать за город и по городу не поехать. А хочется и на дачу, и к родителям в другой город, и на отдых в выходные к Минскому морю, — делится вроде как несбыточными планами читательница.





ПДД





Что касается Правил дорожного движения, то здесь все однозначно, перебоев в работе базы данных они не предусматривают.





Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства:





без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков) — п. 194.2;





не зарегистрированного в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, — п. 194.5.





Официально





Сведений о сроках разрешения возникшей ситуации у нас нет. В МВД и ГАИ говорят о плановых профилактических работах и приносят извинения за временные неудобства.





МВД. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Приносим свои извинения за временные неудобства».





ГАИ Минска : «Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Обращаем внимание, что осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам. Приносим свои извинения за временные неудобства».





Вместе с тем в МВД корреспондента Onliner заверили, что сотрудники Госавтоинспекции учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе и с пониманием подходят к оценке каждого отдельно взятого случая.



