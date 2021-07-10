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Задержанную активистку из Боровлян Марию Войтович подозревают в терроризме

10.07.2021 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержанную активистку из Боровлян Марию Войтович подозревают в терроризме
Мария Войтович на приеме у Натальи Кочановой / baraulyanyInfo
Задержанная 9 июля активистка Мария Войтович проходит по криминальному делу "Терроризм", сообщают @belhalat_by.

Мария воспитывает троих несовершеннолетних приемных детей, баллотировалась в депутаты. Женщина активно принимала участие в местной общественной жизни, занималась субботниками, благоустройством детских площадок и поддерживала разные инициативы.

3 июня состоялась встреча жителей Боровлянского сельсовета и Натальи Кочановой. На этой встрече Мария Войтович озвучила местные проблемы — дефицит социальных объектов, безопасность дорожного движения, а также фактический запрет на проведене собраний местных жителей на территории сельсовета с августа 2020 года.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова высоко оценила инициативность женщины и отметила, "что нужно побольше таких небезразличных граждан, как Мария Владимировна".

Месяц спустя, 9 июля, сотрудники КГБ провели дома у активистки обыск, изъяли технику, а ее саму задержали. Маму троих несовершеннолетних детей подозревают "в связи с террористической ячейкой".
 
 
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Мария воспитывает троих несовершеннолетних приемных детей, баллотировалась в депутаты.
 
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