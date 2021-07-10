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Мария Войтович на приеме у Натальи Кочановой / baraulyanyInfo

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанную активистку из Боровлян Марию Войтович подозревают в терроризме Мария воспитывает троих несовершеннолетних приемных детей, баллотировалась в депутаты.

Мария воспитывает троих несовершеннолетних приемных детей, баллотировалась в депутаты. Женщина активно принимала участие в местной общественной жизни, занималась субботниками, благоустройством детских площадок и поддерживала разные инициативы.3 июня состоялась встреча жителей Боровлянского сельсовета и. На этой встречеозвучила местные проблемы — дефицит социальных объектов, безопасность дорожного движения, а также фактический запрет на проведене собраний местных жителей на территории сельсовета с августа 2020 года.Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова высоко оценила инициативность женщины и отметила, "что нужно побольше таких небезразличных граждан, как Мария Владимировна".Месяц спустя, 9 июля, сотрудники КГБ провели дома у активистки обыск, изъяли технику, а ее саму задержали. Маму троих несовершеннолетних детей подозревают "в связи с террористической ячейкой".